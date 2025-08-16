به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های جام جهانی والیبال نشسته به عنوان دومین رویداد بزرگ این رشته در جهان (پس از مسابقات قهرمانی جهان)، قرار است روز‌های ۱۲ تا ۱۸ اکتبر (۲۰ تا ۲۶ مهر سال جاری) در شهر فورت‌وین در کشور آمریکا برگزار شود.

یک ماه قبل بود که موضوع احتمال حضور تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران در این رویداد مطرح شد، اما جلیل کوهپایه‌زاده رئیس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان اعلام کرد که این اعزام صورت نمی‌گیرد.

با وجود این اظهار نظر، کورسوی امیدی درباره اعزام تیم ملی به جام جهانی وجود داشت و حتی این موضوع در نشست اخیر هیئت اجرایی کمیته ملی پارالمپیک که و در حضور احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان عنوان شد. با این وجود ماجرای اعزام به آمریکا به صورت رسمی بسته شد؛ چرا که فدراسیون جهانی والیبال نشسته اسامی تیم‌های شرکت کننده در جام جهانی را رسماً منتشر کرد.

طبق لیست منتشر شده از سوی فدراسیون جهانی، استرالیا، برزیل، کانادا، کرواسی، مصر، فرانسه، هند، ایتالیا، ژاپن، قزاقستان، هلند، لهستان، تایلند و آمریکا به عنوان میزبان، ۱۴ تیم شرکت کننده در بخش مردان را تشکیل می‌دهند و البته حضور الجزایر هنوز نهایی نشده است.