رمضانی، مربی تیم ملی تکواندو ناشنوایان ایران شد

سعید رمضانی از مربیان با سابقه و شایسته استان اصفهان، با نظر کمیته فنی فدراسیون، به عنوان مربی تیم ملی تکواندو ناشنوایان جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.