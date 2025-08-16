پخش زنده
سعید رمضانی از مربیان با سابقه و شایسته استان اصفهان، با نظر کمیته فنی فدراسیون، به عنوان مربی تیم ملی تکواندو ناشنوایان جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رمضانی سالها در عرصه مربیگری تکواندو در سطوح مختلف فعالیت داشته و شاگردان زیادی را به تیمهای ملی معرفی کرده است.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.
تمرینات المپیکی تیم ملی تکواندو ناشنوایان زیر نظر وحید عبداللهی (سرمربی) و سعید رمضانی (مربی) پیگیری میشود.