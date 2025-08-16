پخش زنده
استاندار اصفهان گفت:جشنواره «جایزه ملی جوانی جمعیت» فرصتی راهبردی برای تقویت فرهنگ جمعیتی و توسعه پایدار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مهدی جمالینژاد، در نشست تخصصی با تاکید بر اهمیت برگزاری سومین دوره جشنواره «جایزه ملی جوانی جمعیت»، این رویداد را یک ظرفیت ملی و فرصتی راهبردی برای تقویت بنیانهای جمعیتی کشور معرفی کرد.
وی با تاکید بر نقش رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت در ایجاد انگیزه و ترغیب خانوادهها، جوانان و نخبگان به مشارکت فعال، گفت: برگزاری این جشنواره با محوریت هفت بخش کلیدی از جمله خانواده، رسانه، نخبگان و دستگاههای اجرایی، فرصت مناسبی برای شناسایی و معرفی الگوهای موفق جمعیتی است که میتواند الگوسازی فرهنگی و رفتاری در سطح کشور را تقویت کند.
استاندار با تاکید بر لزوم بهرهگیری از ظرفیت استانها و دستگاههای محلی گفت: در اصفهان با شناسایی فعالان حوزه جمعیت و نخبگان فرهنگی، برنامهریزیهای لازم برای حضور مؤثر در جشنواره انجام شده و این مهم میتواند به الگوسازی موفق برای سایر استانها منجر شود.
سومین دوره جشنواره «رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت»، به میزبانی مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، ۲۴ آبانماه ۱۴۰۴ و رئیس جمهور برگزار خواهد شد.
علاقهمندان میتوانند تا پایان شهریورماه با مراجعه به پایگاه اینترنتی جایزه به نشانی jayeze.setadjamiat.ir در یکی از بخشهای هفتگانه این رویداد ثبتنام کنند.