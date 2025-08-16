تالار‌های بورس کالا امروز شنبه ۲۵ مرداد میزبان عرضه یک میلیون و ۲۰۸ هزار و یک تن انواع محصول هستند که بیشترین حجم عرضه در تالار حراج باز به میزان یک میلیون و ۲ هزار و ۵۹۲ تن محصول است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این تالار قرار است یک میلیون تن سنگ آهن، ۲ هزار و ۹۰ تن مواد پلیمری و ۵۰۲ تن مواد شیمیایی عرضه شود.

در تالار صنعتی ۹۰ هزار و ۷۸۶ تن فولاد عرضه می‌شود.

در تالار پتروشیمی ۱۴ هزار و ۱۷۳ تن محصول شامل ۷ هزار و ۷۷۵ تن مواد شیمیایی، ۵ هزار و ۴۹۸ تن مواد پلیمری و ۹۰۰ تن قیر روی تابلو می‌رود.

تالار صادراتی عرضه ۹۷ هزار و ۹۹۳ تن محصول را تجربه می‌کند که شامل ۵۰ هزار تن سنگ آهن، ۳۸ هزار و ۹۹۳ تن قیر، ۶ هزار تن لوب کات و ۳ هزار تن گوگرد است.

در تالار فرعی نیز ۲ هزار و ۴۵۷ تن محصول آماده معامله است.