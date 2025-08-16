به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نخستین مسابقه تنیس jti tour در سه رده سنی، از امروز به میزبانی مازندران و در شهرستان ساری برگزار می‌شود.

در این مسابقات، شرکت کنندگان در رده‌های سنی کمتر از ۸،۱۰ و همچنین ۱۲ سال از طریق طرح jti جذب تنیس شده و آموزش دیده‌اند در این پویش که زیر نظر کمیته استعداد یابی و iti و همگانی استان مازندران برگزار می‌شود شرکت خواهند کرد.

گفتنی است، در این رویداد تنها ورزشکارانی می‌توانند شرکت کنند که تاکنون سابقه بازی در رقابت‌های تنیس را نداشته باشند، این مسابقه برای جذب و همگانی کردن تنیس قرار است هر فصل در استان برگزار شود.

این مسابقات از امروز شنبه ۲۵ مرداد در مرکزاستان شروع می‌شود و ۳۱ این ماه به پایان می‌رسد.

برگزاری منظم چنین رویداد‌هایی بدون شک نقش مهمی در رشد زیرساخت‌های تنیس شهرستان و پرورش نسل آینده این رشته خواهد داشت.