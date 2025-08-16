به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران، گفت: مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران–شمال مسدود و این محور یکطرفه است.

علی صادقی، افزود: مسیر جنوب به شمال محور کندوان در محدوده آزادراه تهران–شمال مسدود است. همچنین ترافیک در مسیر شمال به جنوب این محور در برخی مقاطع سنگین گزارش می‌شود.

وی افزود: در محور هراز نیز در بعضی از محدوده‌ها شاهد ترافیک سنگین هستیم، اما در محور‌های سوادکوه و کیاسر تردد خودرو‌ها به‌صورت عادی و روان جریان دارد.

صادقی شرایط جوی جاده‌های استان را همراه با بارش پراکنده باران در برخی محور‌ها عنوان کرد و از رانندگان خواست با احتیاط بیشتری در جاده‌ها تردد کنند.