مختاری، داور بین‌المللی اسکواش، با قضاوت در مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های جهانی چنگدو و دریافت بازخورد مثبت از ناظران خارجی، گامی مهم در ارتقای جایگاه داوری ایران در صحنه جهانی برداشت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما ، در رقابت‌های جهانی اسکواش که با حضور هشت داور بین‌المللی برگزار شد، مختاری به عنوان نماینده ایران موفق به قضاوت در مراحل حساس این رویداد شد. در این مسابقات علاوه بر نماینده ایران، دو داور از فرانسه، دو داور نیوزیلند و داورانی از مالزی، چین، هند حضور داشتند.

مختاری با اشاره به تجربه داوری دیدار حساس بین فرانسه و هنگ‌کنگ در مرحله نیمه‌نهایی گفت: این مسابقه که در کورت شیشه‌ای شماره ۱ مجموعه ورزشی high tech شهر چنگدو برگزار شد، در ابتدا ورزشکار هنگ کنگ و سید دو مسابقات موفق شد ۲ بر صفر در دو دست اول از حریف خود پیش بیافتد، اما در ادامه ورزشکار کشور فرانسه بود که توانست ۳ دست بعد را از آن خود کند و به دیدار نهایی راه یابد. این بازی در حضور رئیس فدراسیون جهانی اسکواش، رئیس فدراسیون آسیا و جمعی از مسئولان ارشد این رشته برگزار شد.

پوشش زنده این رقابت‌ها از طریق شبکه‌های بین‌المللی و معتبر اسکواش پخش شد و علاقه‌مندان توانستند لحظات حساس مسابقات را دنبال کنند. داور ایرانی با ابراز خرسندی از ارزیابی مثبت ناظران بین‌المللی افزود: امیدوارم این مسیر آغاز اتفاقات خوبی برای اسکواش ایران و داوری کشورمان در سطح آسیا و جهان باشد.