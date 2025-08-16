به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس بیمارستان حشمتیه گفت: دستگاه سانتریفیوژ پیشرفته اهدایی از طرف خانواده خیراندیش خانم جاجرمی و آقای فتحی نقش مهمی در افزایش سرعت و دقت آزمایش‌ های تشخیصی دارد.

خانم دکتر سهیلی افزود: این دستگاه که به منظور ارتقاء کیفیت خدمات پزشکی و بهبود روند درمان بیماران در اختیار آزمایشگاه این مرکز درمانی قرار گرفت، ۵۰۰ میلیون ریال ارزش دارد.

سهیلی با قدردانی از این اقدام نیکوکارانه، اظهار داشت: این هدیه ارزشمند می‌ تواند خدمات آزمایشگاهی را در منطقه ارتقاء دهد و تأثیر مستقیم در بهبود کیفیت خدمات به بیماران و مراجعان داشته باشد.

وی گفت: مشارکت مردم نوعدوست سبزوار در تجهیز مراکز درمانی پیش‌ تر نیز بارها نقش مؤثری در توسعه بهداشت و درمان منطقه ایفا کرده است.