سازمان حفاظت مدنی الجزایر اعلام کرد بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری از روی پل و سقوط آن به داخل رودخانهای در «الحراش»، دستکم ۱۸ نفر کشته و ۹ نفر دیگر زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این آژانس اعلام کرد که حادثه حدود ساعت ۵:۴۵ بعد از ظهر به وقت محلی رخ داده و حال دو نفر از مجروحان وخیم است.
مصدومان به یک بیمارستان محلی و اجساد کشتهشدگان نیز به سردخانه منتقل شدند. سازمان حفاظت مدنی ۲۵ آمبولانس، ۱۶ غواص و چهار قایق را به محل حادثه اعزام کرد.
فیلمهایی در رسانههای اجتماعی نشان میداد که غیرنظامیان برای بیرون کشیدن قربانیان از درون اتوبوس نیمهغرق شده قبل از رسیدن تیمهای امداد، به داخل آب میرفتند. همچنین مقامات هشدار دادند که با ادامه عملیات نجات، آمار تلفات ممکن است افزایش یابد.
دادههای رسمی نشان میدهد که الجزایر سالانه تا ۴۰۰۰ مرگ و میر جادهای را ثبت میکند. آژانس ملی ایمنی جادهها، ۹۱ درصد از تصادفات را به خطای انسانی بهویژه خستگی راننده و عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی نسبت میدهد. شرایط نامناسب جادهها و وسایل نقلیه، همراه با عوامل محیطی نیز در این امر نقش دارند.