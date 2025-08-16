پخش زنده
امروز: -
جنبش فلسطینی حماس قاطعانه درج نام خود در فهرست سیاه گزارش دبیرکل سازمان ملل در مورد خشونت جنسی در درگیریهای مسلحانه را رد و این تصمیم را «از نظر قانونی نامعتبر و خلاف حقیقت» توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این جنبش در بیانیهای اعلام کرد این گزارش سازمان ملل «بر روایتهای ساختگی اسرائیل، بدون تحقیقات مستقل یا شواهد قابل اعتماد، متکی است.» حماس حذف اشغالگران صهیونیستی را از محکومیتی از این دست با وجود مستند بودن جنایات آنها، انحرافی خطرناک و سیاسیکاری آشکار سازوکارهای سازمان ملل دانست.
این جنبش با اعلام اینکه قطعنامههای شورای امنیت مستلزم تحقیقات «مستقل و بیطرفانه» در مورد ادعاهای خشونت جنسی است که «در این مورد رعایت نشده است»، خواستار «لغو فوری قطعنامه درج نام حماس در فهرست سیاه و آغاز تحقیقات بینالمللی مستقل تحت نظارت کارشناسان بینالمللی» شد.
حماس خواستار «پیگرد قانونی رهبران اشغالگر به دلیل جنایات تجاوز و نقض حقوق زندانیان و غیرنظامیان فلسطینی» شد و هشدار داد که «سیاسی کردن عدالت بینالمللی، اعتماد مردم به سازمان ملل را تضعیف میکند و عاملان را به ادامه جنایات خود تشویق میکند.»
این پاسخ در چارچوب تشدید انتقادهاب فلسطینیها و سطح بینالمللی از گزارش سازمان ملل مطرح میشود که طرفهای مختلف آن را به «جانبداری» و «اتخاذ روایتهای یکجانبه» متهم کردهاند.
شایان ذکر است که پس از آنکه رژیم صهیونیستی ادعاهایی درباره ارتکاب تجاوزات جنسی توسط حماس در ۷ اکتبر ارائه کرد، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد خشونت جنسی در درگیریها اعلام کرده بود که حماس در گزارش سازمان ملل در مورد خشونت جنسی در درگیریهای مسلحانه گنجانده خواهد شد.
این گزارش در میان همه کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل توزیع شد و «فهرست سیاه» سازمانهای دخیل در چنین جنایاتی به آن پیوست شده بود.