مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی گفت: از آغاز فصل خرید تا کنون بیش از ۵۰ هزار و ۱۷۱ تُن گندم از کشاورزان خریداری و ۷۵ درصد مطالبات آنان تسویه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ نعمان یزدانی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما ارزش گندم خریداری شده را یکهزارو ۳۱ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تا کنون ۷۷۲ میلیارد تومان از کل مطالبات معادل ۷۵ درصد پرداخت شده و مابقی در صف پرداختی دولت از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها است.

وی افزود: مانده مطالبات خرید تضمینی گندم استان را ۲۵۸میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است.

وی افزود: قیمت خرید تضمینی گندم در سال جاری، ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین شده است.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان ادامه داد: عملیات خرید تضمینی گندم در استان در مراکز دولتی و کارخانه جات آرد تا پایان شهریور ادامه دارد.

یزدانی گفت: پارسال ۱۸۴ هزارو ۵۰۰ تُن گندم خریداری شد، اما امسال تا ۲۵ مرداد ۵۰ هزار تُن خریداری شده است.

امسال ۱۴۴ هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی استان زیر کشت گندم آبی و دیم و ۵۰ هزار هکتار نیز جو کشت شده است.