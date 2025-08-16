پخش زنده
مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآوردههای سلامتمحور سازمان غذا و دارو، نسبت به تبلیغ پچهای موسوم به ضدخماری در فضای اجتماعی و محصولاتی که عرضه میکنند، هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نازیلا یوسفی گفت: تاکنون هیچ شواهد علمی قابل قبولی مبنی بر اثربخشی و ایمنی این پچها در کاهش یا پیشگیری از عوارض مصرف الکل منتشر نشده است. ترکیباتی مانند ویتامینها و آنتیاکسیدانها نیز توانایی جذب مؤثر از طریق پوست را ندارند و این محصولات در فهرست فرآوردههای مجاز سازمان غذا و دارو قرار ندارند و هیچ تأییدیه رسمی از مراکز نظارتی معتبر جهانی دریافت نکردهاند.
وی با بیان اینکه این محصولات موجب ایجاد باور غلط در مصرفکنندگان میشوند، افزود: تکیه بر چنین پچهایی برای مصرف بیخطر الکل، تصوری کاملاً اشتباه است و خطر ابتلاء به آسیبهای جدی کبدی، مغزی و سایر ارگانهای حیاتی را افزایش میدهد. علاوه بر این، حساسیتهای پوستی و عوارض ناشی از مصرف یک محصول غیراستاندارد نیز محتمل است.
مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآوردههای سلامتمحور تاکید کرد: تبلیغ و فروش محصولات غیرمجاز و شبهدارویی در فضای مجازی، تخلف آشکار از قوانین و مقررات بوده و تهدیدی برای سلامت عمومی جامعه محسوب میشود. مصرف این محصولات میتواند مخاطرات جدی و عوارض نامعلوم به همراه داشته باشد.
یوسفی با توصیه به خرید فرآوردههای دارای مجوز رسمی و کد بهداشتی معتبر از داروخانهها، از شهروندان خواست در صورت مشاهده تبلیغ یا فروش چنین محصولات مشکوکی، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ یا سایر مسیرهای ارتباطی سازمان غذا و دارو گزارش کنند تا برخورد قانونی صورت گیرد.