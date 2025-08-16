معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور اشتغال پایدار و تامین مسکن مددجویان تحت پوشش را از اولویت های این سازمان عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، علیرضا آنجلاسی در حاشیه بازدید از خانه نگهداری کودکان زیر ۳ سال شاهرود گفت: هدف سازمان بهزیستی ایجاد جهشی اساسی در این بخش با بهره‌گیری از منابع معتبر و ظرفیت‌های محلی است.

آنجلاسی با اشاره به ظرفیت‌های استان سمنان افزود: ایجاد پایگاه‌های اجتماعی و تقویت خدمات محله‌ای در سطح استان سمنان، با استناد به ۱۸ مصوبه در جلسه شورای ملی سالمندان استان در دستور کار قرار گرفته است که بخشی از این مصوبات به شهرستان شاهرود اختصاص دارد.