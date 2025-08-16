پخش زنده
فراخوان چهارمین سوگواره ملی پایتخت موکبها در چهار بخش منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سوگواره ملی پایتخت موکبها با هدف پاسداشت فرهنگ اربعین و خدمت عاشقانه، ثبت تاریخ شفاهی و تصویری موکبها و تقویت همبستگی ملی و بینالمللی در محور مقاومت برای چهارمین دوره متوالی برگزار میشود.
این سوگواره در بخشهای فیلم (مستند و نماهنگ)، عکس (حرفهای و موبایلی)، روایتنویسی (روایت، خاطره، داستان کوتاه، متن مستند، سفرنامه)، پوستر (گرافیک، تصویرسازی) فعالیتهای مردمی (فیلم ویژه فضای مجازی) و محورهای موضوعی موکبداری، روایتها و تصویرهایی از خدمت بیمنت و مهماننوازی مردمی، اربعین در خوزستان، میزبانی و حماسهآفرینی مردم این دیار، تجلی جنگ دوازدهروزه در اربعین، پیوند جهاد امروز و خون شهیدان با پرچم و فرهنگ عاشورا برگزار میشود.
علاقهمندان میتوانند آثار خود را تا پایان شهریور در بخشهای مختلف از طریق پیام رسا ایتا به نشانی @Pmokebha ارسال کنند.
آیین نامه هر کدام از بخشها در کانال اطلاع رسانی این سوگواره در پیام رسان ایرانی ایتا به آدرس https://eitaa.com/mokebha_ir منتشر خواهد شد.