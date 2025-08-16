مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان از ارائه خدمات درمانی و امدادی به بیش از ۳۱ هزار و ۹۰۰ زائر اربعین حسینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ حسن عبودی مزرعی با اشاره به فعالیت جمعیت هلال احمر خوزستان در ۲ حوزه درمانی و امدادی در طرح اربعین حسینی گفت: ۱۵ پست امدادی در محور‌های منتهی به مرز‌های زمینی استان، ۲۴ پایگاه عملیاتی بین‌شهری و سه مرکز درمانگاهی در کشور عراق در مسیر‌های منتهی به نقاط صفر مرزی ایجاد شده است.

او افزود: در حوزه درمان، در سه مرکز درمانی این جمعیت به بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر خدمات پزشکی نظیر معاینه و بستری موقت بیماران با مشکلات تنفسی، قلبی‌عروقی، گوارشی، کلیوی، چشمی، پوستی، تروما و گرمازدگی ارائه شد.

عبودی مزرعی ادامه داد: علاوه بر خدمات پزشکی، سه هزار و ۱۰۰ نفر نیز از خدمات پیراپزشکی شامل نوار قلب، اکسیژن‌تراپی و سرم‌تراپی، بخیه و تزریقات استفاده کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان گفت: از هشتم مردادماه تاکنون ۳۱۰ نفر توسط نجاتگران هلال‌احمر مورد مداوای سرپایی قرار گرفته و ۹۲ نفر دیگر که نیازمند انتقال به مراکز درمانی بودند، به وسیله آمبولانس‌های این جمعیت منتقل شدند.