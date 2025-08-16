به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر امور سرمایه گذاری جهادکشاورزی خراسان جنوبی در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما از پرداخت و آماده پرداخت بودن ۷۸ طرح اشتغالزای کشاورزی با اعتبار ۲۲۴ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان از محل تسهیلات تبصره ۱۸ به بهره برداران بخش کشاورزی خبر داد.

رحیمی افزود: ۳۲۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات تبصره ۱۸ به سه بانک عامل استان تخصیص یافته است.

به گفته وی در این رابطه ۲۰۹ طرح به مبلغ ۵۹۲ میلیارد تومان به بانک‌های عامل معهرفی شده است.

رحیمی با بیان اینکه تا امروز ۱۸۰ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان تسهیلات به ۵۷ طرح در استان پرداخت شده است، افزود: همچنین ۴۴ میلیارد تومان تسهیلات برای پرداخت به ۲۱ طرح اشتغالزا مصوب شده و در بانک آماده پرداخت است.

وی گفت: مجموع طرح‌های پرداخت شده و آماده پرداخت تاکنون ۷۸ طرح به مبلغ ۲۲۴ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان معادل ۶۹ درصد تسهیلات تبصره ۱۸ در استان پرداخت شده است.

مدیر امور سرمایه گذاری جهادکشاورزی خراسان جنوبی افزود: احداث گلخانه، صنایع تبدیلی و تکمیلی، دام و طیور از جمله طرح‌هایی هستند که در سال جاری پرداخت شده است.

رحیمی گفت: این تسهیلات در بخش سرمایه‌ای با نرخ سود ۱۳ درصد و بازپرداخت ۵ ساله شامل یک سال مشارکت در ساخت، یک سال تنفس و سه سال بارپرداخت پرداخت شده است.

مدیر امور سرمایه گذاری جهادکشاورزی خراسان جنوبی گفت: تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ سود ۱۸ درصد و یکساله پرداخت شده است.