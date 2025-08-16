به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ علی کاملی به خبرگزاری صدا و سیما گفت: آخرین پرواز اربعین حسینی با ۱۲۳ زائر از نجف اشرف وارد فرودگاه شهدای بجنورد شد.

وی در ادامه افزود: این پرواز با شرکت هواپیمایی ایران ایر انجام شد و زائران خراسان شمالی پس از حضور در مراسم اربعین حسینی به سلامت به استان بازگشتند.

مدیر فرودگاه شهدای بجنورد گفت: پرواز‌های اربعین از فرودگاه شهدای بجنورد در چند مرحله برنامه‌ریزی شد که خوشبختانه بدون هیچ مشکل و با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه انجام گرفت.

پرواز رفت اربعین ۲۲ مرداد ماه انجام شد.