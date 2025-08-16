پخش زنده
«حکایتهای کمال» از یکشنبه دوم شهریور از شبکه دو پخش میشود. فیلم سینمایی «زمین سوخته»، هم آماده پخش از شبکه چهار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پخش فصل دوم مجموعه تلویزیونی «حکایتهای کمال» که به مناسبت دهه پایانی ماه صفر متوقف شده است، از یکشنبه دوم شهریور در همان ساعت ۲۱:۱۵ از سر گرفته می شود.
این مجموعه که به نویسندگی و کارگردانی قدرتالله صلحمیرزایی و تهیهکنندگی محمود سلامیان در گروه نمایشی مرکز سیمرغ تهیه و تولید شده است، قصههای تلخ و شیرین نوجوانی به نام کمال را در بستر فضای اجتماعی ـ فرهنگی دهه چهل روایت میکند و با محوریت ارزشهای اخلاقی، هویت ملی و سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی، فضایی گرم و صمیمی از خانواده و محله ایرانی را به تصویر میکشد.
فیلم سینمایی «زمین سوخته»، در گونه جنایی و مهیج محصول آلمان در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه چهار پخش شود.
خلاصه روایت این اثر از این قرار است که تروجان یک سارق فوق حرفهای و کارکشته است که در کارش به بحران برخورده است. همکاران و رابطهای او یا از بین رفتهاند یا این شغل خطرناک را کنار گذاشتهاند. یکی از معدود رابطهایی که هنوز در این کار باقی مانده و تروجان چند وقتی است که با او کار نکرده، ربکا است. ربکا ضمن گلایه از اینکه تروجان مدتها با افراد دیگری کار کرده، به هرحال به او پیشنهاد سرقت یک تابلوی نقاشی را میدهد.
فیلم «زمین سوخته»، بر مبنای الگوهای پیرنگ داستانی در ژانری سینمایی با عنوان «نوآر»، شخصیت تبهکاری را تصویر میکند که در ایام اوج افول تبهکاران همچنان به شغل تبهکاری مشغول است. شغلی که ادامه آن در این وضعیت برای او تباهیها و ناکامیهایی بیش از گذشته را به همراه دارد. با توجه به اینکه داستان فیلم، درباره سرقت تابلوهای نقاشی است، فیلم نشان میدهد که زندگی تبهکارانه هیچ رد و نشانی از نوعی احساس زیبایی شناسانه ندارد. به طوری که این تابلوها تنها همچون چیزهایی برای سرقت و پول درآوردن از راه سرقت، برای سارقان عمل میکنند، بدون اینکه سارقان هیچ توجهی به ارزشهای زیبایی شناسانه و هنری این تابلوها داشته باشند.