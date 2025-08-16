رئیس اداره خدمات اجتماعی معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۹ گفت: طرح ضربتی که شامل جمع‌آوری معتادان متجاهر ماده ۱۶، ساماندهی کودکان گل‌فروش، راه‌اندازی پایگاه خدمات اجتماعی، گشت‌های حامی شهر و اقدامات رفاهی و پیشگیرانه بود از ابتدای سال جاری تا پایان تیر اجرایی شد.

خبرگزاری صدا و سیما ، به گزارشعلی‌اصغر یوسفی، با اشاره به اجرای طرح‌های ضربتی و جمع‌آوری معتادان متجاهر گفت: از اول سال ۱۴۰۴ تا پایان تیرماه، ۱۱ طرح سراسری با همراهی پلیس مبارزه با مواد مخدر و کلانتری‌ها اجرا شده که در این طرح‌ها ۱۸۵ نفر جمع‌آوری و به مراکز بازپروری انتقال پیدا کرده‌اند.

وی افزود: همچنین ۴ طرح جمع‌آوری و ساماندهی کودکان گل‌فروش با همکاری سازمان بهزیستی انجام شده که در این طرح، ۸۵ کودک گل‌فروش جمع‌آوری و به مراکز بهزیستی جهت ساماندهی منتقل شده‌اند.

یوسفی ادامه داد: با راه‌اندازی پایگاه خدمات اجتماعی و به‌منظور جانمایی، تجهیز و افتتاح فضای مناسب از نظر کالبدی، نزدیکی و دسترسی آسان شهروندان برای مراجعه و دریافت خدمات، گشت‌های حامی شهر از اردیبهشت‌ به‌صورت روزانه و شبانه آغاز به کار کرده‌اند.

وی اضافه کرد: این گشت‌ها در معابر، بوستان‌ها و فضا‌های بی‌دفاع به منظور شناسایی و انتقال افراد بی‌خانمان و معتادان متجاهر به مراکز مربوطه فعالیت کرده‌اند که در مجموع شامل ۶۵ گشت روزانه و ۶۰ گشت شبانه بوده و ۲۲۰ نفر از افراد جامعه هدف جمع‌آوری شده‌اند.

رئیس اداره خدمات اجتماعی منطقه ۱۹ با اشاره به اقدامات شناسایی نقاط پرخطر افزود: ۲۱۰ نقطه بی‌دفاع، پرخطر و پاتوق‌های فروش و مصرف مواد شناسایی و ۱۲۵ نقطه در سامانه سمات ثبت شده است. همچنین ۵۵ نقطه مورد بهسازی و رفع خطر قرار گرفته‌اند.

وی بیان کرد: در پایگاه خدمات اجتماعی، ۲۵ مورد خدمت مشاوره فردی و ۸ مورد مشاوره گروهی به مراجعان ارائه شده و ۴۰ کارگاه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نیز در سرای محلات و مدارس برگزار شده است.

یوسفی در بخش اقدامات رفاهی تصریح کرد: با مشارکت خیران، بالغ بر ۱۰۰۰ بسته کمک معیشتی و ۲۰۰ عدد بن‌کارت در اختیار نیازمندان قرار گرفته است. همچنین در شرایط جنگی ۱۲ روزه اخیر، حمایت‌های مادی و معنوی فراوانی از نیازمندان صورت پذیرفته است.

وی افزود: راه‌اندازی مرکز جامعه‌پذیری و سوله هبه از دیگر اقدامات انجام‌شده بوده است. همچنین در حوزه ازدواج آسان، به پنج زوج با در اختیار گذاشتن تالار با تخفیف، خدمت‌رسانی شده است.

یوسفی خاطرنشان کرد: بهسازی و تجهیز مددسرای مهر و مراکز پویا شهر از دیگر اقدامات انجام‌شده در این بازه زمانی کوتاه بوده و این موارد اهم اقدامات انجام‌شده است.