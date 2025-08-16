به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل راه‌آهن جنوب گفت: از ابتدای ماه صفر تا روز جمعه ۲۴ مرداد، ۳۰۰ هزار و ۵۰۰ زائر با استفاده از ۶۱۳ رام قطار در ایام اربعین حسینی از خدمات حمل‌ونقل ریلی راه‌آهن جنوب بهره‌مند شدند که نشان‌دهنده تلاش گسترده این مجموعه برای تسهیل سفر زائران است.

غلامحسین ولدی افزود: از ساعت ۶ صبح پنجشنبه تا روز جمعه، ۱۳ هزار و ۵۰۰ زائر با استفاده از ۲۶ رام قطار از پایانه ریلی شلمچه به خرمشهر و بالعکس منتقل شدند.

او ادامه داد: از ابتدای عملیات خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی تا روز پنجشنبه، ۱۳۴ هزار و ۵۰۰ زائر توسط ۲۶۴ رام قطار بین‌شهری از مبدأ راه‌آهن جنوب به سایر استان‌ها و بالعکس جابه‌جا شده‌اند و در مسیر خرمشهر به شلمچه و بالعکس، ۲۹۳ رام ریل‌باس، ۱۵۰ هزار زائر را منتقل کردند.