به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل صمد نوتاش افزود: بر اساس اعلام امید روانخواه سرمربی تیم ملی امید کشورمان و فدارسیون فوتبال سعید سحرخیزان و اسماعیل قلی زاده ۲ فوتبالیست ارزنده اردبیلی عضو تیم ملی فوتبال کشورمان در رده سنی امید شدند.

وی اظهار کرد: این ۲ بازیکن اهل استان اردبیل امسال با تیم استقلال تهران قرارداد دارند و امیدواریم در با درخشش در لیگ برتر فوتبال کشورمان علاوه بر تیم استقلال تهران برای استان اردبیل افتخارآفرینی کنند.

وی با اشاره به حضور فوتبالیست‌های استان اردبیل در کشور‌های خارجی و لیگ‌های داخلی بیان کرد: این امر بیانگر این است که مربیان استان و باشگاه‌های فوتبال برای آموزش تربیت بازیکنان زحمات زیادی کشیده‌اند.

رئیس هیات فوتبال استان اردبیل اضافه کرد: حضور همزمان ۲ فوتبالیست اردبیلی به عنوان اعضای اصلی تیم فوتبال امید کشورمان برای نخستین بار در تاریخ فوتبال استان، مایه افتخار است.

نوتاش ادامه داد: با توجه به استعداد، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های جوانان استان، امیدواریم این ۲ بازیکن شایسته اردبیلی را در آینده نه چندان دور در تیم ملی فوتبال بزرگسالان کشورمان ببینیم.

وی با بیان اینکه این ۲ فوتبالیست اردبیلی از مدارس فوتبال استان به اوج رسیده‌اند، گفت: با اینکه باشگاه‌های فوتبال استان حامی مالی ندارند، اما به نظر می‌رسد با برنامه ریزی‌های صورت گرفته و زحمات مربیان و خاک خوردگان واقعی فوتبال مدارس فوتبال استان به مرحله بازدهی رسیده‌اند.

وی افزود: انتظار می‌رود تمام مسئولان و متولیان ورزش استان با تامین زیرساخت‌ها بیش از پیش از فوتبال استان حمایت و پشتیبانی کنند تا همچنان شاهد روند رو به رشد فوتبال استان باشیم و فوتبال اردبیل به جایگاه حقیقی خود در کشور برسد.

تیم ملی فوتبال امید ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا و کسب سهمیه صعود به مسابقات المپیک تلاش می‌کند و مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی آسیا تیم ملی فوتبال زیر ۲۳ سال کشورمان از ۲۹ مرداد تا ۱۹ شهریورماه سال ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.