به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، به گفته کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی، بر اساس خروجی مدل‌های پیشیابی هواشناسی، در ۴۸ ساعت آینده، وزش باد‌های نسبتاً شدید تا شدید گاهی با گرد و خاک البته با شدت کمتر باعث کاهش میزان دید افقی و کاهش کیفیت هوا در منطقه خواهد شد.

زارعی افزود: در مرز شرقی استان نیز احتمال بروز خسارت و وقوع طوفان گرد و خاک قابل پیش بینی است.

وی گفت: در این مدت روند تغییرات دما ناچیز خواهد بود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته، سربیشه با ۱۵ درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین و طبس و دهسلم نهبندان با ۴۲ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین مناطق استان گزارش شدند و دمای هوا در بیرجند هم در روزی که گذشت بین ۱۷ و ۳۳ درجه ثبت شد.

زارعی گفت: همچنین در این مدت بیشترین سرعت وزش باد از ایستگاه درح با ۱۱۹ کیلومتر بر ساعت گزارش شد.