به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: با ادامه جنوبی شدن جریانات در برخی از مناطق استان، میزان رطوبت در شهر‌های آبادان و شادگان ۸۷، ماهشهر ۸۳ و بستان ۸۲ درصد ثبت شد.

محمد سبزه زاری با اشاره به اینکه این میزان در شهر‌های هندیجان ۷۹ و اهواز ۷۵ درصد رسید، اظهار کرد: میزان شرجی در شهر‌های شوش ۵۸ و دزفول به ۵۴ درصد رسید.

وی ادامه داد: بنا بر بررسی نقشه‌های هواشناسی، افزایش رطوبت و پدیده شرجی تا اواسط هفته جاری در استان ادامه دارد.