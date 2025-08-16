پخش زنده
رطوبت بالای ۸۵ درصدی برخی از شهرهای خوزستان را فرا گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: با ادامه جنوبی شدن جریانات در برخی از مناطق استان، میزان رطوبت در شهرهای آبادان و شادگان ۸۷، ماهشهر ۸۳ و بستان ۸۲ درصد ثبت شد.
محمد سبزه زاری با اشاره به اینکه این میزان در شهرهای هندیجان ۷۹ و اهواز ۷۵ درصد رسید، اظهار کرد: میزان شرجی در شهرهای شوش ۵۸ و دزفول به ۵۴ درصد رسید.
وی ادامه داد: بنا بر بررسی نقشههای هواشناسی، افزایش رطوبت و پدیده شرجی تا اواسط هفته جاری در استان ادامه دارد.