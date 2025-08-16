فوتبال خاطره انگیز منچستریونایتد و آرسنال، دو دیدار از هفته اول لیگ برتر انگلیس و تقابل ایران و استرالیا در نیمه نهایی بسکتبال کاپ آسیا، امروز از شبکه ورزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فوتبال خاطره انگیز بین دو تیم منچستریونایتد و آرسنال، از شبکه ورزش پخش می‌شود.

شبکه ورزش ساعت ۱۲:۳۰ فوتبال خاطره انگیز لیگ برتر انگلیس ۲۰۱۱، دیدار بین دو تیم منچستریونایتد و آرسنال را برای فوتبال دوستان پخش می‌کند.

همچنین برنامه «مثبت ورزش»، شبکه ورزش دو دیدار هیجان انگیز از هفته اول لیگ برتر انگلیس در فصل ۲۰۲۶_۲۰۲۵، را پخش می کند.

بازی بین دو تیم استون ویلا و نیوکاسل در ساعت ۱۵ با گزارشگری عرفان کرمی و تقابل حساس و دیدنی برایتون و فولام در ساعت ۱۷:۳۰ با گزارشگری رضا جعفری از این شبکه پخش می شود.

در چارچوب بازی‌های نیمه نهایی بسکتبال کاپ آسیا ۲۰۲۵ دو تیم ایران و استرالیا ساعت ۱۹:۳۰ به مصاف هم می‌روند و این دیدار به صورت مستقیم از شبکه ورزش پخش می‌شود.

تیم ملی بسکتبال ایران که در مرحله گروهی مقابل ژاپن، سوریه و گوام و در یک چهارم نهایی برابر چین‌تایپه به برتری رسیده است، امروز باید در نیمه نهایی و جدال برای فینال برابر استرالیا به میدان برود و این دیدار حساس و هیجانی در قالب برنامه «مثبت ورزش» با گزارشگری وحید ابوالحسنی پخش می‌شود.

با پایان مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال کاپ آسیا ۲۰۲۵ تکلیف ۴ تیم راه‌یافته به نیمه نهایی مشخص شد و تیم‌های استرالیا، ایران، چین و نیوزلند آماده نبرد برای رسیدن به فینال هستند.