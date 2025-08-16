به گزارش خبرگزاری صداوسیما سازمان هواشناسی اعلام کرد مرز‌های مهران و چذابه در گرمترین ساعات روز به دمای ۴۸، مرز شلمچه به ۴۶ و مرز خسروی به دمای ۴۵ درجه بالای صفر خواهد رسید.

بر اساس این پیش بینی در مرز‌های تمرچین و باشماق هوا خنک‌تر است. در مرز تمرچین در گرمترین ساعات دمای هوا به ۳۵ درجه، در شهر‌های زیارتی کاظمین، کربلا و سامرا دمای هوا به ۴۶ درجه بالای صفر خواهد رسید. در شهر زیارتی نجف اشرف هم دمای هوا در گرمترین ساعت روز به ۴۷ درجه بالای صفر خواهد رسید.