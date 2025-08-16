به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سرهنگ حسین نوروزی گفت: در پی خبری مبنی بر یک مورد تصرف غیر مجاز از اراضی ملی واقع در حاشیه جنگلی شهرستان، ماموران پلیس امنیت اقتصادی علی آبادکتول بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی، با همکاری کارشناسان اداره منابع طبیعی به محل اعزام و پس از تایید تصرف غیر مجاز اراضی مذکور، حدود ۹۷۵ متر مربع از زمین را شناسایی و برابرماده ۲ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، رفع تصرف شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: کارشناسان ارزش اراضی مورد تصرف را ۲۰میلیارد ریال برآورد کردند و در این راستا یک نفر متهم دستگیر و پس از تکمیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ نوروزی گفت: از عموم شهروندان تقاضامی شود که در صورت مشاهده و مواجهه با هرگونه موارد مشکوک موضوع را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.