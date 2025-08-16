پخش زنده
خانه ژیمناستیک مهاباد به دستگاه استاندارد بین المللی ترامپولین مجهز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس هیئت ژیمناستیک شهرستان مهاباد گفت: خانه هیئت ژیمناستیک این شهرستان به یک دستگاه ترامپولین حرفهای و استاندارد بین المللی به ارزش پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تجهیز شد.
صدیق عزیزی افزود: پیش از این، ورزشکاران مهابادی برای تمرین با دستگاه استاندارد مجبور بودند به استانهای دیگر سفر کنند که محدودیتهایی در زمینه زمان و هزینه ایجاد میکرد.
عزیزی، با بیان اینکه این اقدام گامی مهم در مسیر توسعه و تقویت رشته ترامپولین و فراهم کردن تمرینات حرفهای برای ورزشکاران این شهرستان است، اظهارکرد: با نصب این دستگاه درمهاباد تمرینات ورزشکاران به صورت منظم و حرفهای در خود شهرستان انجام خواهد شد.
وی افزود: این دستگاه زمینه رشد بهتر ورزشکاران،جذب استعدادهای جدید و تقویت تیمهای ملی در آینده را فراهم میکند و مهاباد را بیش از پیش به عنوان قطب ترامپولین کشور مطرح خواهد کرد.
عزیزی، با اشاره به سابقه درخشان مهاباد در این رشته گفت: ترامپولین از زیرشاخههای ژیمناستیک است و مهاباد در سالهای اخیر به یکی از قطبهای اصلی این رشته در کشور تبدیل شده است.
رئیس هیئت ژیمناستیک شهرستان مهاباد اضافه کرد: درحال حاضر آریا مام عبدالله، قهرمان جهان و عضو اصلی تیم ملی و متین حاجی به عنوان بازیکنان تیم ملی و ناصر هوشیاری به عنوان مربی و داور بینالمللی از مهاباد فعالیت میکنند.