\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u061b \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0642\u0645\u060c \u00a0\u062f\u0631 \u0628\u0633\u062a\u0647 \u06f1\u06f2\u06f0 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u062e\u0628\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0647\u0645\u0686\u0648\u0646:\n\u0631\u0627\u0647\u067e\u06cc\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u0639\u0638\u06cc\u0645 \u0627\u0631\u0628\u0639\u06cc\u0646 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc\u060c \u0628\u0632\u0631\u06af\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u062a\u062c\u0645\u0639 \u0627\u0645\u062a \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0628\u0631 \u0636\u062f \u062c\u0628\u0647\u0647 \u06a9\u0641\u0631\n\u0627\u0628\u0631\u0627\u0632 \u0639\u0634\u0642 \u0648 \u0627\u0631\u0627\u062f\u062a \u0628\u0647 \u0633\u0627\u0644\u0627\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u067e\u0630\u06cc\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0632 \u0639\u0632\u0627\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc\n\u0628\u0631\u0627\u06cc \u0646\u062e\u0633\u062a\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0631\u061b \u06f3 \u0642\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u062a\u06cc\u0645\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0644\u06cc \u062a\u06cc\u0631\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u06cc \u0622\u0633\u06cc\u0627\n\u0627\u0639\u0632\u0627\u0645 \u0641\u0631\u0646\u06af\u06cc\u200c\u06a9\u0627\u0631 \u0642\u0645\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0634\u0631\u06a9\u062a \u062f\u0631 \u062c\u0627\u0645 \u0644\u06cc\u0648\u06cc\u0648\u0645\u06cc\u0631 \u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646\u0648\u0648\u06cc\u0686 \u06af\u062f\u0632\u0627 \u0628\u0647 \u0635\u0631\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\n\n\n\u00a0\n\u00a0\n