رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: برخورد دو خودرو پراید در در جاده فسا-جهرم، چهار کشته و سه مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حجت‌الله نجفی افزود: این حادثه در گردنه پشت چک رخ داد و بر اثربرخورد دو خودرو پراید، ۲ نفر در محل حادثه جان باختند و پنج نفر مصدوم شدند که ۲ نفر از مصدومان با وجود تلاش کادر درمان در بیمارستان فسا درگذشتند.

نجفی با اشاره به عوامل اصلی سوانح رانندگی گفت: ناایمنی جاده‌ها، بی‌توجهی به جلو، استفاده از تلفن همراه حین رانندگی، سرعت غیرمجاز، سبقت غیرایمن و خواب‌آلودگی رانندگان از مهم‌ترین دلایل این حوادث هستند.

شهرستان فسا در فاصله ۱۳۰ کیلومتری جنوب شرق شیراز قرار دارد.