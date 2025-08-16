پخش زنده
مرصاد احمدزاده رزمیکار بجنوردی در مسابقات جهانی قزاقکورسی مدال برنز کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ مسابقات جهانی قزاقکورسی با حضور ۲۶ تیم از سراسر جهان، روزهای ۲۳ و ۲۴ مردادماه به میزبانی کشور قرقیزستان برگزار شد.
در پایان روز نخست این رقابتها، مرصاد احمدزاده، رزمیکار بجنوردی در وزن ۸۲ کیلوگرم، موفق شد دردوره اول از سد حریف ایتالیایی بگذرد در دوره دوم حریف چینی را ضربه فنی کند و در دوره سوم نتیجه را به نماینده قزاقستان واگذار کرد و در گروه بازندهها نماینده قرقیزستان را شکست داد و مدال برنز این مسابقات را برای ایران به ارمغان بیاورد.