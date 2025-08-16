در نشست شورای تمبر کشور، انتشار تمبر‌های یادبود فرزندان ایران و پروین اعتصامی به تصویب اعضا رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، در این نشست که به ریاست محمد احمدی مدیر عامل شرکت ملی پست و رییس شورای تمبر و حضور تمام اعضای شورای تمبر موزه هنر‌های معاصر تهران تشکیل شد، بر ضرورت توجه به آثار و رویداد‌های ملی در انتشار تمبر به عنوان یک رسانه پرقدرت تاکید شد.

رییس شورای تمبر درباره فرآیند انتخاب موضوع و طراحی این دو تمبر ملی اظهار داشت: ایده چاپ تمبر یادبود فرزندان ایران با موضوع شهدای کودک جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، حاصل هم‌اندیشی با معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، نهاد‌های فرهنگی ریاست جمهوری و بنیاد شهید بود.

به گفته احمدی، یکی از ابعاد جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، مظلومیت و معصومیت کودکانی است که قربانی این جنگی تحمیلی شدند و نامشان در تاریخ ایران به عنوان فرزندان سربلند این سرزمین ثبت شد.

وی افزود: در پی جنایات رژیم صهیونیستی و کشتار بی‌رحمانه کودکان، طرحی نمادین برای ثبت این فاجعه انسانی در قالب تمبر‌های یادبود شکل گرفت و با همکاری وزارت ارشاد و بنیاد شهید، فهرست کودکان شهید تا سن ۷ سال تهیه شد که قرار است پس از تصویب نهایی در مسیر چاپ و انتشار قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت ملی پست در خصوص تمبر یادبود پروین اعتصامی نیز گفت: این بانوی شاعره یکی از بزرگترین مفاخر قرن معاصر و ابداع کننده شعر به سبک مناظره است که اشعار دل انگیزی از وی به یادگار مانده است. به همین دلیل، شورای تمبر تصمیم گرفت این چهره ادبی را در قاب تمبر ماندگار سازد.

در حاشیه این نشست تخصصی، اعضای شورای تمبر با حضور در موزه هنر‌های معاصر، از مجموعه آثار ارزشمند این مرکز فرهنگی بازدید کردند.