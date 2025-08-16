به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، تصادف کامیون و ال ۹۰ در کیلومتر ۱۸ محور دامغان - شاهرود با ۵ مصدوم، تصادف زنجیره‌ای (اتوبوس -کامیونت ایسوزو- ۲ سواری) در کیلومتر ۴۵ محور دامغان - شاهرود با ۷ مصدوم، تصادف ساینا و پژوپارس در کیلومتر ۱۷۵ محور سبزوار - میامی با ۹ نفر، تصادف کامیون بنز و پژو ۲۰۷ در کیلومتر ۲۰ محور سمنان به فیروزکوه با ۳ فوتی و با یک مصدوم، تصادف پراید و نیسان در کیلومتر ۱۴ محور آرادان به گرمسار با ۴ مصدوم، سقوط از پل L۹۰ در کیلومتر ۴۴ محور شاهرود - میامی با یک فوتی و یک مصدوم، واژگونی نیسان در کیلومتر ۳۴ محور آرادان به سرخه با یک مصدوم، واژگونی پراید در کیلومتر ۵ محور میامی به شاهرود با ۶ مصدوم، انحراف از جاده لاماری در کیلومتر ۵۵ محور میامی - سبزوار با ۵ مصدوم، واژگونی پراید در کیلومتر ۱۲ محور شاهرود به آزادشهر با ۵ مصدوم، واژگونی پراید در کیلومتر ۲۲ محور میامی به سبزوار با ۵ مصدوم، تصادف مزدا وانت و تریلی در کیلومتر ۶۲ محور میامی به شاهرود با یک مصدوم، انحراف از جاده ساینا در کیلومتر ۶۱ محور سمنان به دامغان با ۵ مصدوم، تصادف پژو پارس و سمند در کیلومتر ۳۸ محور دامغان به فولادمحله با ۲ فوتی و ۳ مصدوم، تصادف نیسان و لیفان x۶۰ در کیلومتر ۱۳ محور ایوانکی به شریف با ۲ مصدوم، واژگونی پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۱۰ محور میامی به سبزوار ۳ مصدوم بر جای گذاشت.