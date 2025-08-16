رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: سهام اصلی دولت و سهام تودلی در شرکت‌هایی مانند سایپا، پس از اخذ مجوز‌های لازم و طی فرآیند‌های اجرایی، طبق قانون برنامه هفتم واگذار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، زهره عالی پور گفت: برخی دارایی‌های گروه خودروسازی سایپا در فهرست واگذاری سازمان قرار دارد، اما مشکلات حقوقی وجود دارد که در حال رفع آنها هستیم.

عالی‌پور افزود: سازمان خصوصی‌سازی با هدف تسهیل واگذاری، در حال رفع موانع حقوقی و اجرایی است تا روند انتقال سهام به بخش خصوصی به سرعت انجام شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: امیدواریم بخش خصوصی فعال‌تر شود و دولت نقش خود را به سیاست‌گذاری و نظارت محدود کند. به زودی انتظار داریم دستاورد‌های بهتری در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا مشاهده کنیم.