شعرای آیینی اردبیل در محفل شعر حدیث چله عشق به مناسبت اربعین حسینی، سروده های عاشقانه حسینی قرائت کردند. در این محفل همچنین از دو کتاب آقای شهاب الدین وطن دوست با حضور مسئولان استانی رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در محفل شعر «حدیث چله عشق» که با همت اداره کل کتابخانههای عمومی استان اردبیل در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی اردبیل برگزار شد، شعرای آیینی اردبیل از شاهی، غفاری، بختیاری و هادی گرفته تا فتحی، صمدی و اسداللهی شعر آیینی و عاشورایی سروده و در آستانه اربعین حسینی سوگواره عشق به امام حسین (ع) و یاران باوفایش را به راه انداختند.
در این مراسم مدیرکل کتابخانههای عمومی استان اردبیل، گفت: بعد از دوره صفوی، شعر آیینی حیات و شکوه واقعی خود را پیدا کرد و در عصر ما این شعر نمودی حقیقی آمیخته به عرفان، مرثیه و حماسه یافته است.
پروانه رضاقلیزاده افزود: اردبیل خاستگاه تشیع و شعر آیینی در کشور است و شعرای بینظیری در این خطه شعر آیینی را به اوج رساندند که از بیضاء اردبیلی گرفته تا تاجالشعرا یحیوی عرفان، مرثیه و حماسهسرایی را به هم آمیخته و در قالبی زیبا اشعاری ماندگار از خود به یادگار گذاشتند.
وی تصریح کرد: شعر مرثیه و آیینی ماندگار است چرا که شعرا در این عرصه اهل مطالعه بوده و از آرایهها و مفاهیم ارزشی بهره گرفته و توانستند اشعاری ماندگار و جاودانه بسرایند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان اردبیل گفت: هر چند در برخی از حوزهها شاهد پایین آمدن تیراژ کتابهای چاپ شده هستیم، اما در شعر آیینی همچنان تیراژ چاپ و انتشار کتب بسیار بالا است و به صورت مرتب این کتابها تجدید چاپ شده و در اختیار علاقهمندان قرار میگیرد.
رضاقلیزاده در ادامه خاطرنشان کرد: نهاد کتابخانههای عمومی در حمایت از شعرا و ادبا و توسعه فعالیتهای فرهنگی و ادبی سعی کرده تا در مناسبتهای مختلف رونمایی از کتابها را انجام دهد و محفل شعری با حضور چهرههای فاخر ادبی فراهم بیاورد.
وی اضافه کرد: امروز نیز محفل شعر حدیث چله عشق با هدف تجلیل از شخصیت ارزشمند شهابالدین وطندوست در این مکان برگزار شده تا در کنار رونمایی از آثار این شاعر اردبیلی، بتوانیم قدردان مجاهدتهای او در عرصه ادبیات و دوران دفاع مقدس باشیم.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان اردبیل بیان کرد: ۲ عنوان کتاب «غروب غریب و یستبشرون» با همت اداره کل تبلیغات اسلامی و بنیاد شهید از این شاعر فرهیخته چاپ و منتشر شده تا در اختیار علاقهمندان قرار گیرد که امروز رونمایی از این آثار را به شکل شایسته و با حضور شعرا شاهد هستیم.
در این مراسم که در آستانه اربعین حسینی و با حضور شعرای آیینی و چهرههای فرهنگی و شعر مرثیه برگزار شد، اشعار حماسی در توصیف قیام سیدالشهدا (ع) و مجاهدتهای حضرت زینب (س) به عنوان پیام رسان دشت نینوا اجرا و علاقهمندان از فضای معنوی به وجود آمده لذت بردند.
در این مراسم همچنین از ۲ کتاب شهاب الدین وطندوست شاعر اردبیل با عنوان «غروب غریب و یستبشرون» رونمایی شد که در حوزه اشعار مرثیه و جهاد و شهادت به چاپ رسیده است.