سرپرست مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی قزوین از تحویل قطعی ۲۶۰ پروژه سامانه نوین آبیاری طی چهار ماهه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مسعود نصیری گفت: با تحویل قطعی این تعداد پروژه، تاکنون ۸۵ درصد از پروژه‌های سامانه نوین آبیاری به بهره‌برداری رسیده در استان، تحویل قطعی شده است.

نصیری، هدف از این اقدام را کمک به اجرای مطلوب دستورالعمل‌های بهره‌برداری و استاندارد‌های اجرایی و نظارتی سامانه‌های نوین آبیاری عنوان کرد.

اجرای سامانه‌های نوین آبیاری نقش بسزایی در مدیریت مصرف آب و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی دارد و سازمان جهاد کشاورزی قزوین با جدیت پیگیر توسعه و بهینه سازی این سیستم‌ها در سطح استان است.