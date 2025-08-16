گزارش خبرگزاری صداوسیما، شهید محمدرضا قائم‌پناه، پیشکسوت دمام‌زنی در هیئت‌های عزاداری امام حسین (ع) که در جریان دفاع مقدس دوازده روزه به شهادت رسید.

در این برنامه اعضای خانواده شهید، با روایت‌هایی صمیمی و کمتر شنیده‌شده، از زندگی، آرمان‌ها و رشادت‌های این شهید والامقام سخن خواهند گفت، مردی که با حضور همیشگی‌اش در میدان‌های دفاع و در آیین‌های عاشورایی، الگویی از ایمان و فداکاری بود.

این برنامه با اجرای محیا اسناوندی و نیکا خسروآبادی، در فضایی صمیمی به روایت بخشی از فرهنگ ایثار و نقش الهام‌بخش مادران شهدا می‌پردازد.

«از مامان بگو»، محصول گروه خانواده شبکه دو به تهیه‌کنندگی سید یزدان ملک‌آبادی است و با رویکردی رسانه‌ای در مسیر اربعین، به نقش مادران در تربیت نسل مؤمن، فداکار و حسینی می‌پردازد. این برنامه هر شب ساعت ۲۲:۳۰ پخش و روز بعد ساعت ۸ و ۱۴، بازپخش می شود.