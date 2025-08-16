به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین دیدار فصل جدید رقابت های فوتبال لیگ برتر انگلیس تیم لیورپول – قهرمان فصل قبل ۴ – ۲ تیم بورنموث را شکست داد. برای لیورپول اوگو اکیتیکه در دقیقه ۳۷، کودی خاکپو ۴۹، فدریکو کیه زا ۸۸ و محمد صلاح ۴ + ۹۰ گلزنی کردند. گل‌های تیم بورنموث را نیز آنتئین سمنیو وینگر غنایی در دقایق ۶۴ و ۷۶ وارد دروازه حریف نامدار خود کرد.

در ادامه مسابقات امروز در مهمترین بازی‌ها آستون ویلا میزبان نیوکاسل است، تاتنهام با برنلی دیدار می‌کند و منچسترسیتی به خانه وولورهمپتون می‌رود.