فصل ۲۶ – ۲۰۲۵ فوتبال لیگ برتر انگلیس شب گذشته با پیروزی مدافع عنوان قهرمانی آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین دیدار فصل جدید رقابت های فوتبال لیگ برتر انگلیس تیم لیورپول – قهرمان فصل قبل ۴ – ۲ تیم بورنموث را شکست داد. برای لیورپول اوگو اکیتیکه در دقیقه ۳۷، کودی خاکپو ۴۹، فدریکو کیه زا ۸۸ و محمد صلاح ۴ + ۹۰ گلزنی کردند. گلهای تیم بورنموث را نیز آنتئین سمنیو وینگر غنایی در دقایق ۶۴ و ۷۶ وارد دروازه حریف نامدار خود کرد.
در ادامه مسابقات امروز در مهمترین بازیها آستون ویلا میزبان نیوکاسل است، تاتنهام با برنلی دیدار میکند و منچسترسیتی به خانه وولورهمپتون میرود.