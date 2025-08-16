به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و با تداوم الگو‌های پایدار بر منطقه تا اواسط هفته آینده جوی بدون بارش و نسبتا پایدار در سطح استان حاکم خواهد بود.

در روز شنبه بر سرعت وزش باد در استان به ویژه در نواحی جنوبی افزوده خواهد شد به نحوی که وزش باد نسبتا شدید در برخی ساعت‌ها موجب ایجاد گرد و خاک به صورت محلی و یا انتقال آن از کشور‌های همسایه سبب کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا بخصوص در نیمه جنوبی استان خواهد شد.

از نظر دمایی نیز تا دوشنبه هفته آینده تغییرات محسوسی در استان روی نخواهد داد.