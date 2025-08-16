به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر جهاد کشاورزی ملایر گفت: طرح پرورش ماهی خاویار با ظرفیت ۲۵ تُن در اراضی روستای "زیرآبیه" از توابع بخش جوکار اجرا شده است.

علیرضا زنگنه با بیان اینکه این طرح برای نخستین بار با مشارکت بخش خصوصی رقم خورده است، افزود: برای اجرای این طرح ۵۵ میلیارد ریال تسهیلات جهاد کشاورزی و ۱۷۰ میلیارد ریال نیز آورده متقاضی هزینه شد.

مدیر جهاد کشاورزی ملایر با بیان اینکه با اجرای این طرح ۲۵ تُن به ظرفیت تولید ماهی در این شهرستان افزوده شد، تأکید کرد: علاوه بر این یک طرح ۵۰۰ تُنی ماهیان خاویار زیر سد کلان ملایر نیز در دست اقدام است که یکی از بزرگترین طرح‌های پرورش ماهی خاویار استان به شمار می‌رود.

زنگنه تصریح کرد: این طرح پرورش ماهی خاویاری نیازی به آب ندارد و آب مورد نیاز آن از آب‌های خروجی زیردست سد کلان تامین و به شکل مدار بسته دوباره وارد رودخانه و سیستم می‌شود.

او گفت: در حال حاضر ۴۴ مزرعه پرورش ماهی سردآبی و گرم آبی در این شهرستان فعال است و امسال با بهره‌برداری از طرح‌های جدید، این تعداد به ۵۴ مزرعه می‌رسد که از این تعداد چهار مزرعه گرم آبی و ۵۰ مزرعه سردآبی است.