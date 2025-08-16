سرپرست بیمارستان امام علی (ع) بجنورد گفت: از ابتدای امسال بیش از ۳۲۰ هزار خدمت تخصصی شامل پاراکلینیک، سرپایی و بستری با تعرفه دولتی در این بیمارستان ارائه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ دکتر اکبر خدابنده به خبرگزاری صدا و سیما گفت: در این مدت تعداد مراجعین ۶۷ هزار و ۳۲۳ نفر به بیمارستان امام علی (ع) مراجعه کردند.

وی با بیان اینکه آمار ارائه خدمات تشخیصی و تصویربرداری در این دوره نیز چشمگیر بود، افزود: ۳۴ هزار و ۷۲۰ مورد رادیولوژی، ۱۸ هزار و ۵۶۰ مورد سی‌تی اسکن، ۷ هزار و ۲۳۹ مورد سونوگرافی، ۴ هزار و ۳۷۱ مورد‌ام‌آرآی و ۷۹ مورد ماموگرافی انجام شده است.

انجام ۱۰ هزار و ۲۳۵ جراحی در بیمارستان

سرپرست بیمارستان امام علی (ع) بجنورد همچنین ادامه داد: در بخش درمانی، ۱۰ هزار و ۲۳۵ جراحی در اتاق عمل بیمارستان انجام شده است که با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی و استاندارد‌های جراحی، سلامت و ایمنی بیماران را تضمین کرده است.

دکتر خدابنده اضافه کرد: پذیرش اورژانس با ۲۶ هزار و ۵۱۴ مراجعه، خدمات دارویی با ۲۸ هزار و ۸۰۷ مورد و همچنین انجام ۱۴۰ هزار و ۲۳۴ آزمایش تخصصی در آزمایشگاه بیمارستان از دیگر شاخص‌های فعالیت‌های تخصصی و درمانی این مرکز است.

ارائه خدمات درمانی جامع و متنوع در بیمارستان امام علی

به گفته خدابنده بخش بستری بیمارستان نیز ۶ هزار و ۹۲۶ نفر بیماران نیازمند مراقبت‌های ویژه و تخصصی را پذیرش کرده است که نشان‌دهنده اهمیت و ظرفیت این بیمارستان در ارائه خدمات درمانی جامع و متنوع است.

خراسان شمالی دارای ۱۱ بیمارستان و بیش از هزار و ۴۶۳ تخت بیمارستانی است و بیش از پنج هزار نفر در حوزه سلامت استان خدمت رسانی می‌کنند و همچنین ۳۶۰ پزشک عمومی و حدود ۳۰۰ پزشک متخصص فعالیت دارند.