۱۱۱ تیم ناظر دامپزشکی همزمان با دهه پایانی ماه صفر به طور ویژه بر روند تولید و عرضه مواد خام دامی نظارت می کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: نیروهای این اداره کل در شهر مشهد و استان در آماده باش کامل قرار دارند تا در این ایام در قالب پشتیبانی از موکبها و زائران و نیز نظارت بهداشتی بر موکب ها و روند تهیه مواد غذایی در هیأتها ایفای وظیفه کنند.
محمود جوادی نژاد افزود: در این زمینه ۵۸ دامپزشک، ۸۴ بازرس بهداشت گوشت و ۴۰ ناظر شرعی در قالب تیم های بازرسی ساماندهی شده اند و وظیفه نظارت بر تامین ایمنی غذای زائران و مجاوران را در این ایام بر عهده دارند.
وی ادامه داد: دامپزشکی استان بر اساس وظایف ذاتی خود از ابتدای ماه محرم تشدید نظارتهای بهداشتی و شرعی را در حوزه هیأت های مذهبی در دستور کار قرار داده است و در دهه آخر ماه صفر این نظارت ها شدت خواهد یافت تا خللی در سلامت غذایی زائران ایجاد نشود.
مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی با اشاره به فعالیت ۱۵ کشتارگاه طیور و ۳۰ کشتارگاه دام تحت نظارت اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی، از تمامی موکب ها و دسته های عزادارای خواست تا فراورده های خام دامی مورد نیاز خود را از مراکز مجاز تهیه و از ذبح غیربهداشتی دام در معابر عمومی، حسینیه ها اکیدا خودداری کنند.