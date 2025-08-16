حملونقل تهران و شهرهای اقماری یکپارچه میشود
دبیر شورای عالی ترافیک کشور از آغاز فرآیند یکپارچهسازی حملونقل بین تهران و شهرهای اطراف پایتخت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
مجتبی شفیعی گفت: مقرر شده است تا بخشی از ناوگان جدید و زیرساختهای ریلی و جادهای به این امر اختصاص یابد تا رفتوآمدها نظم پیدا کرده و به الگویی برای سایر کلانشهرها تبدیل شود.
وی افزود: فاصله شهرها در برخی استانها مانند تهران و اصفهان کم است و شهرهای اقماری با شهر مادر به صورت یکپارچه بوده و زندگی آنها در هم آمیخته است؛ بهطوریکه بخش زیادی از محل سکونت شهروندان تهران در شهرهای اطراف قرار دارد.
وی با اشاره به رویکرد گذشته در مدیریت حملونقل گفت: در گذشته، نگاهها بر مطالعات متمرکز در حوزه یک شهر محدود میشد و انتقال مسافر به خارج از شهر طبق قانون بر عهده وزارت راه و بهعنوان حملونقل برونشهری محسوب میشد. هر شهر متولی مدیریت خود بود و ارتباطی با شهر مرکزی نداشت. اما در سالها و ماههای اخیر، رویکرد جدیدی شکل گرفته که بر اساس آن، حملونقل مجموعه شهری به صورت واحد دیده شود و یک متولی مشخص داشته باشد.
شفیعی ادامه داد: در استان تهران مقرر شد شهرداری تهران در مطالعات جامع حملونقل و ترافیک، این مسئله را یکپارچه ببیند. این مطالعات بهطور ویژه رفتوآمدهای بین تهران و شهرهای اطراف را بررسی کرده و زیرساختهای مورد نیاز از جمله ریلی، غیرریلی، اتوبوس، ون و تاکسی را تعیین کرده است.
به گفته دبیر شورای عالی ترافیک کشور، این موضوع بهطور جدی در شورا مطرح شده و مباحث فنی آن انجام گرفته است. اجرای آن به استانداری تهران سپرده شده و تاکنون نزدیک به ۱۰ جلسه با حضور وزارت راه، راهآهن، متروی تهران، شهرداری تهران و شهرهای اقماری برگزار شده است.
وی با بیان اینکه در مصوبات شورای عالی ترافیک بر تأمین بخشی از امکانات حملونقل بینشهری از محل اعتبارات سازمان شهرداریها تأکید شده است، گفت: ملاحظات فنی از جمله ایمنی و نرخگذاری خدمات نیز در حال بررسی است و جزئیات اجرایی آن در استانداری تنظیم میشود.
شفیعی تصریح کرد: اخیراً سه جلسه در این خصوص در شورای عالی ترافیک برگزار شده و یک بازدید میدانی نیز انجام گرفته است. شهرداری تهران نیز بهطور جدی وارد این موضوع شده و مقرر گردیده بخشی از امکانات خود را برای این طرح اختصاص دهد.
وی با اشاره به حجم بالای مسافران بین تهران و شهرهای اطراف پایتخت، گفت: در گذشته، این امر پراکنده و بر اساس نیاز هر شهرداری انجام میشد که باعث بیانضباطی و نابسامانی میشد. با تصمیمات اخیر، این روند به نظم خواهد رسید و به الگویی برای سایر استانهای مشابه تبدیل میشود.
دبیر شورای عالی ترافیک کشور اضافه کرد: هرچند ناوگان اتوبوسرانی تهران برای نیازهای داخل شهر نیز با کمبود مواجه است، اما در جلسات سازمان شهرداریها تصمیم گرفته شد بخشی از نخستین واگذاری اتوبوسهای جدید به حملونقل عمومی استان تهران اختصاص یابد.
وی در پایان به برنامههای بخش ریلی اشاره کرد و گفت: وزارت راه در حال تقویت و افزایش تعداد ریلباسها است و قرار است برخی خطوط و اتصالات بین مترو و راهآهن برونشهری برقرار شود. این اقدام با احداث ایستگاههای مجاور و پروژههای مشترک، امکان تبادل بین خطوط را فراهم خواهد کرد.