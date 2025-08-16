آغاز به کار جشنواره سواد رسانهای در لرستان
رئیس سازمان فضای مجازی بسیج لرستان از آغاز به کار چهارمین جشنواره سواد رسانهای در استان خبرداد و گفت:مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۴ است.
به گزارش خبرگزاری صداو سیمای استان لرستان ؛ رئیس سازمان فضای مجازی بسیج لرستان گفت:مرحله استانی چهارمین جشنواره سواد رسانهای در لرستان با موضوع جهاد تبیین و تمرکز بر محورهای متنوعی همچون رسانهشناسی، هوش مصنوعی، اقتصاد رسانه و جنگ روایتها آغاز شد.
سرهنگ حسن حجتپور افزود:علاقه مندان به شرکت در این جشنواره میتوانند آثار خود را در قالبهای متنوع موشنگرافیک، پادکست، اینفوگرافی، پوستر، پاورپوینت و پویانمایی تا دهم شهریورماه ۱۴۰۴ برای دبیرخانه ی این جشنواره در شبکههای اجتماعی به نشانی nasraa_festival@ ارسال کنند.
وی بیان کرد: یکی از پویشهای جذاب جشنواره امسال «قصهگوهای کوچک، پیامآوران بزرگ» ویژه گروه سنی کودکان ۵ تا ۱۲ سال است تا قصههای سواد رسانهای خود را بهصورت ویدئوی کوتاه حداقل ۳ دقیقهای در سایز استوری (عمودی) روایت و برای دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
رئیس سازمان فضای مجازی بسیج لرستان عنوان کرد:تربیت رسانهای، جریانشناسی رسانه، بازیهای رایانهای، هوش مصنوعی، رسانهشناسی، شبکه ملی اطلاعات، اقتصاد رسانهای، اشتغال و کارآفرینی رسانهای، جنگ روایتها، سواد خبری و سواد موسیقی از محورهای برگزاری این دوره از جشنواره هستند.