رئیس سازمان فضای مجازی بسیج لرستان از آغاز به کار چهارمین جشنواره سواد رسانه‌ای در استان خبرداد و گفت:مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۴ است.

به گزارش خبرگزاری صداو سیمای استان لرستان ؛ رئیس سازمان فضای مجازی بسیج لرستان گفت:مرحله استانی چهارمین جشنواره سواد رسانه‌ای در لرستان با موضوع جهاد تبیین و تمرکز بر محورهای متنوعی همچون رسانه‌شناسی، هوش مصنوعی، اقتصاد رسانه و جنگ روایت‌ها آغاز شد.

سرهنگ حسن حجت‌پور افزود: علاقه مندان به شرکت‌ در این جشنواره می‌توانند آثار خود را در قالب‌های متنوع موشن‌گرافیک، پادکست، اینفوگرافی، پوستر، پاورپوینت و پویانمایی تا دهم شهریورماه ۱۴۰۴ برای دبیرخانه ی این جشنواره در شبکه‌های اجتماعی به نشانی nasraa_festival@ ارسال کنند.



وی بیان کرد: یکی از پویش‌های جذاب جشنواره امسال «قصه‌گوهای کوچک، پیام‌آوران بزرگ» ویژه گروه سنی کودکان ۵ تا ۱۲ سال است تا قصه‌های سواد رسانه‌ای خود را به‌صورت ویدئوی کوتاه حداقل ۳ دقیقه‌ای در سایز استوری (عمودی) روایت و برای دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.