«بیمارستان صبا»، با موضوع بررسی تنبلی و راهکارهای مقابله با آن و «خانواده مبارک»، با موضوع اهمیت شستن میوه و سبزیجات، امروز از رادیو صبا پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رادیو صبا در برنامه «بیمارستان صبا» به موضوع مهم تنبلی و چالشهای آن میپردازد و از مخاطبان میخواهد تا پاسخ سوالی کلیدی را مطرح کنند: «چگونه میتوانیم بر تنبلی غلبه کنیم و به اهداف خود برسیم؟»
برنامه «بیمارستان صبا» که در آن پزشکان و متخصصان با رویکردی سرگرمکننده و طنزآمیز به بررسی موضوعهای متنوع اجتماعی و فرهنگی جامعه میپردازند، امروز سراغ چالشها و راهکارهای مقابله با تنبلی میرود. این برنامه به مخاطبان یادآوری میکند که چگونه میتوان با ایجاد انگیزه و برنامهریزی مناسب، از تنبلی فاصله گرفت و به سمت موفقیت حرکت کرد.
در این قسمت، داستانهای جذاب و کمدی در فضایی بیمارستانی روایت میشود که شخصیتهای خندهدار و موقعیتهای طنزآمیز به بررسی تجربیات مختلف در زمینه تنبلی و راهکارهای مقابله با آن میپردازند. این برنامه به شیوهای خلاقانه و سرگرمکننده، مخاطبان را با چالشها و راهکارهای مربوط به غلبه بر تنبلی آشنا میکند و از آنها میخواهد تا درباره تجربیات خود در این زمینه صحبت کنند.
«بیمارستان صبا»، روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۶ به تهیهکنندگی و اجرای وحید کمالیزاده، پخش می شود.
برنامه «خانواده مبارک»، با رویکردی آموزنده و جذاب، به بررسی اهمیت شستن میوه و سبزیجات میپردازد. این برنامه به صورت نمایش رادیویی طنز تولید شده و با دیالوگهای سرگرمکننده، نکات مهم و چالشهای مرتبط با بهداشت مواد غذایی را به شیوهای جذاب و آموزنده ارائه میدهد
در این برنامه، با فضایی مفرح و گفتوگوهای طنزآمیز، چالشهای ناشی از شستشوی نامناسب میوه و سبزیجات و راهکارهای مناسب برای حفظ بهداشت آنها به شیوهای جذاب مطرح میشود. نمایش رادیویی «خانواده مبارک» با بهرهگیری از دیالوگهای هوشمندانه و موقعیتهای کمدی، میکوشد مفاهیم مربوط به بهداشت مواد غذایی و تأثیرات آن را در زندگی خانوادگی به مخاطبان منتقل کند.
این برنامه که به صورت نمایشی طنز تولید میشود، با زبانی ساده و گیرا، اهمیت رعایت بهداشت در مصرف میوه و سبزیجات و تأثیر آن بر سلامت خانوادهها را به مخاطبان یادآوری میکند. هنرپیشگان برنامه با اجرای طنزآمیز خود، مسائل مرتبط با شستن میوه و سبزیجات را از زوایای متفاوت و جذاب برای شنوندگان شرح میدهند.
برنامه «خانواده مبارک»، هر روز ساعت ۱۱:۳۰، به تهیهکنندگی نوید جولایی، نویسندگی معصومه پاکروان و با اجرای طنز ارسلان جولایی پخش می شود.