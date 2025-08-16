معاون عملیات پلیس راه خراسان شمالی گفت: صبح امروز بر اثر واژگونی یک دستگاه پژوه پارس در جاده بام راننده بر اثر جراحت وارده جان باخت.

جان باختن راننده بر اثر واژگونی پژو پارس در جاده بام

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سرهنگ پرویز رضایی‌نسب گفت: ساعت هشت صبح امروز ۲۵ مرداد یک دستگاه خودروی پژو پارس در جاده فرعی بام (حد فاصل روستای دهنه اجاق تا امامزاده بابا قدرت) از جاده خارج و واژگون شد.

وی افزود: در این حادثه راننده در اثر شدت جراحات وارده فوت و یک نفر سرنشین عقب خودرو هم مصدوم شد.

سرهنگ پرویز رضایی‌نسب علت حادثه را عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی اعلام کرد.