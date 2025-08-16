پخش زنده
امروز: -
معاون عملیات پلیس راه خراسان شمالی گفت: صبح امروز بر اثر واژگونی یک دستگاه پژوه پارس در جاده بام راننده بر اثر جراحت وارده جان باخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سرهنگ پرویز رضایینسب گفت: ساعت هشت صبح امروز ۲۵ مرداد یک دستگاه خودروی پژو پارس در جاده فرعی بام (حد فاصل روستای دهنه اجاق تا امامزاده بابا قدرت) از جاده خارج و واژگون شد.
وی افزود: در این حادثه راننده در اثر شدت جراحات وارده فوت و یک نفر سرنشین عقب خودرو هم مصدوم شد.
سرهنگ پرویز رضایینسب علت حادثه را عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی اعلام کرد.