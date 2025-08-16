به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مرحله چهارم تور دوچرخه سواری جاده دانمارک و در مسیر 226 و 9 دهم کیلومتری، اسوندبورگ تا وِیله مدس پدرسن از دانمارک و تیم لیدل تِرِک با زمان 5 ساعت و 12 دقیقه و 26 ثانیه اول شد و تیبور دل گروسو رکابزن هلندی تیم آلپچین با 31 ثانیه اختلاف دوم و آنتوان لئوت فرانسوی از تیم آ ژ دوآر با 32 ثانیه اختلاف سوم شدند.



در رده بندی کلی پروتور دانمارک پدرسن با مجموع 11 ساعت و 40 دقیقه و 42 ثانیه همچنان پیشتاز ماند و نیکلاس لارسن دیگر رکابزن دانمارکی از تیم بتون با 58 ثانیه اختلاف دوم و لوکاش کوبیش از اسلواکی و تیم تیتما با یک دقیقه و 18 ثانیه اختلاف سوم هستند.