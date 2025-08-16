معاون وزیر جهاد کشاورزی : تمرکز ایستگاه‌های تحقیقات بر پرورش گیاهان مقاوم به شوری و کم آب بر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در گرمسار گفت: ۲۰ مؤسسه و مرکز ملی، ۳۴ مرکز تحقیقات کشاورزی و ۳۱۴ ایستگاه تحقیقاتی در کشور سازگار با شرایط اقلیمی هر منطقه وجود دارد.

غلامرضا گل‌محمدی افزود: ایستگاه گرمسار علاوه بر فعالیت در زمینه زراعت چوب با ارقام کم‌آب‌بر، بخشی از ظرفیت خود را به احداث نیروگاه خورشیدی با مشارکت بخش خصوصی اختصاص خواهد داد تا بخشی از ناترازی برق کشور جبران شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: تا پایان شهریور امسال، نسخه اولیه اصلاح الگوی کشت برای گلخانه‌ها، گیاهان دارویی و زراعت چوب نیز ابلاغ می‌شود.

یاسر عربی نماینده مردم شهرستان‌های گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی هم گفت:با توجه به خشکسالی باید برای تولید در بخش کشاورز بر اساس اصلاح الگوی کشت عمل شود و امسال در برنامه هفتم توسعه اصلاح الگوی کشت از وظایف وزارت جهاد کشاورزی است.