ستاد فرهنگی اربعین ایران در عراق و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی در این کشور با صدور اطلاعیهای از گروههای مردمی عراقی و فعالان فرهنگی و رسانهای قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«بَذَلَ مُهْجَتَهُ فِیکَ لِیَسْتَنْقِذَ عِبَادَکَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَ حَیْرَةِ الضَّلَالَةِ»
در زیارت اربعین سیدالشهدا میخوانیم که حضرت با ایثار جان خویش، چراغ هدایتی را برافروخت تا امت اسلام را از تاریکیهای جهل و گمراهی رهایی بخشد. امروز دفاع از مردم مظلوم غزه همانند قیام عاشورا تجلیگاه مبارزه با طاغوت و مستکبران عالم و احیای ارزشهای الهی است که برافراشتن پرچم ظلم ستیزی و دفاع از مظلومان عالم با الهام از این مکتب حسینی در اجتماع عظم اربعین، مصداق حرکت در این مسیر است.
ستاد فرهنگی اربعین ایران در عراق، از همه جریانهای مردمی برگزاری کننده مراسم اربعین در عراق و ایران، از حضور مسئولانه مواکب فرهنگی، هنرمندان متعهد، اصحاب رسانههای آگاه و فعالین عرصه جهاد و مقاومت در اربعین سال ۱۴۴۷ قدردانی میکند.
شما مجاهدان فرهنگ و رسانه با حضور آگاهانه و اقدامات خود در اجتماع اربعین حسینی با محور قرار دادن مسئله فلسطین به عنوان اولویت نخست جهان اسلام، پیام «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا» را در عصر حاضر زنده نگه داشتهاید.
اربعین حسینی این پیام تاریخی را در خود دارد که مبارزه با ظلم، مسئولیتی همیشگی برای امت اسلام است. حمایتهای فرهنگی و معنوی شما از مردم غزه تجدید پیمان و اعلام عهد با امامی است که با شهادت خویش نقشه راه این مسیر را ترسیم کرد.
خدمات ارزشمند شما عزیزان را در قالب همراهی موکبداران فرهنگی- هنری و رسانهای در مسیر زائران حسینی، خلق آثار هنری متعهدانه توسط هنرمندان، روشنگریهای رسانهای اصحاب خبر و تجربیات گرانبهای پیشکسوتان جهاد و مقاومت، به عنوان حلقههای به هم پیوسته یک حرکت عظیم فرهنگی میستاییم.
امیدواریم با بهره مندی از پیام تمدن ساز اربعین حسینی، شاهد تحقق آرمانهای بلند امت اسلام در احیای تمدن نوین اسلامی باشیم.
ستاد فرهنگی اربعین / رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق _ اربعین ۱۴۴۷