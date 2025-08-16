به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون پژوهش حوزه‌های علمیه کشور گفت: ما در سطح بین‌المللی و ملی مطالعات دین‌پژوهشی انجام دادیم به نحوی که دو هزار و ۵۰۰ پژوهش برتر به زبان‌های مختلف ترجمه و به جامعه هدف ارائه شد.

حجت‌الاسلام فرهادعباسی با بیان اینکه در حال حاضر قریب به سه هزار طلبه در حال فراگیری مهارت‌های پژوهش هستند، افزود: تربیت استاد‌های حوزه پژوهش از دیگر اقدامات حوزه‌های علمیه است و و پارسال هزار و ۵۰۰ استاد در حوزه پژوهش توانمند شدند.

وی با اشاره به ایجاد زیرساخت‌های پژوهشی و ارتقاء این زیرساخت‌ها گفت: با اقدامات صورت گرفته ۴۵۰ کتابخانه تخصصی علمی در سطح کشور برای حوزویان داریم و از سوی دیگر با شناسایی پژوهشگران قریب به ۱۹۰ هزار پژوهش شناسایی و ارزیابی شده است.