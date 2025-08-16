پخش زنده
بررسی آخرین نقشههای پیش یابی حاکی از پیش بینی وزش باد در نواحی جنوبی آذربایجان غربی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجانغربی گفت: براساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی و با تداوم الگوهای پایدار بر منطقه تا اواسط هفته آینده جوی بدون بارش و نسبتاً پایدار و با افزایش باد در سطح استان حاکم خواهد بود.
مهدی صابری افزود: امروز شنبه بر سرعت وزش باد در استان به ویژه در نواحی جنوبی افزوده می شود به نحوی که وزش باد نسبتاً شدید در برخی ساعتها موجب ایجاد گرد و خاک به صورت محلی و یا انتقال آن از کشورهای همسایه سبب کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا بخصوص در نیمه جنوبی استان خواهد شد.
صابری اضافه کرد: از نظر دمایی نیز تا دوشنبه هفته آینده تغییرات محسوسی در استان روی نخواهد داد.